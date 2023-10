Cinq buts, cinq rouges, cinq revers pour l’Excelsior Virton

Il n’y eut en effet aucune véritable possibilité nette à signaler au cours d’un premier acte que l’Excelsior, malgré les neuf absences recensées dans ses rangs, maîtrisait plutôt bien. Deux tentatives de Vitris et un coup de tête de Sacko avaient même été les principales sources de danger dans cette partie tandis que le portier De Ridder n’avait été véritablement inquiété que sur un centre au ras du sol d’Abdullahi.

guillement "Une mi-temps ne suffit pas."

Le but concédé peu après la reprise et la rouge, plutôt sévère, attribuée à Mboyo, allaient cependant tout changer. Si l’Excelsior allait encore faire illusion durant une dizaine de minutes, le 2-0 signé De Vlieger, suivi aussitôt d’une autre rose du même joueur, mettait fin au suspense.

Résignés, les hommes de Fabien Valéri allaient encore concéder deux buts supplémentaires en fin de partie. “En première période, nous n’étions pas trop mal, nous avons créé quelques situations intéressantes, notait le coach virtonais. Mais sur certaines transitions, on aurait pu mieux jouer le coup aussi. Après, j’ai du mal à comprendre la carte rouge qu’on prend, du mal à comprendre certaines décisions, mais cela n’explique pas qu’on commette autant d’erreurs. Les circonstances liées aux absences ne peuvent tout justifier non plus. Cela ne suffit pas de jouer une mi-temps. ”

Après ce 0 sur 6 et un bilan de 10 points en 8 journées, l’Excelsior doit se ressaisir. Les deux prochaines rencontres, à domicile contre Namur et Tessenderlo, ainsi que le retour de quelques blessés ou suspendus, vont devoir servir à restaurer une confiance qui s’est sérieusement ébranlée à la faveur des deux dernières semaines.

Pas content (du tout), le président

Plutôt satisfait du comportement d’une équipe sérieusement remaniée jusqu’au repos, le président virtonais Rebeai Khabtane avait changé de ton au coup de sifflet final. “C’est l’état d’esprit qui me peine, déplorait-il. Qu’on prenne une rouge, c’est une chose, qu’on prenne encore quatre buts ensuite, je ne peux pas l’admettre. Les autres équipes ne s’écroulent pas lorsqu’elles se retrouvent à dix ; chez nous, c’est presque systématique, c’est la déliquescence totale. Sur deux des buts, le gardien repousse le ballon, mais c’est un adversaire qui surgit en premier. Sur les seconds ballons, nous étions régulièrement devancés. Une semaine plus tôt, on perd contre des amateurs, mais dans ce match à Tirlemont, ce sont les nôtres qui n’ont pas été pros. Ce week-end, on a vu une équipe qui a bien travaillé et en face, une autre qui ne travaillait pas. Le bilan commence à passer dans le négatif, les équipes de tête s’éloignent et on doit redresser la barre. Il y avait beaucoup d’absences, cela joue un rôle, mais cela ne peut pas servir d’excuse. Sinon, comment expliquer notre bon comportement pendant 45 minutes ? Il faut arrêter de se la raconter, il faut travailler pour prendre des points. Faire du beau jeu ne suffit pas. ”

GAND B : Fortin ; Agbor, Lagae, Stevens, Munezero (75e Ayinde) ; De Vlieger, Wakaka, Dubrovnyi (63e Van Den Bergh) ; Van Meirvenne (75e Van Hoorick), Igbokwe, Abdullahi.

VIRTON : De Ridder ; Droehnle, Dehlot, Karamoko, Lesquoy ; Mokdad (86’, El Hajjami), Chibani, Sacko (75e Namri) ; Gomes (86e Genève), Vitris (75e Ilunga), Mboyo.

Arbitre : Th. Lucas.

Avertissements : Sacko, De Ridder.

Exclusion : 55e Mboyo.

Les buts : 49e Dubrovnyi (1-0), 68e et 70e De Vlieger (2-0 et 3-0), 81e et 89e Abdullahi (4-0 et 5-0).