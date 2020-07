Ils sont potes et ont en commun le goût de la bicyclette, mais aussi des massifs alpins et des défis sportifs. Vous conjuguez le tout et cela donne une aventure hors du commun qui vient de se terminer.

Ces neufs sportifs – Eric André, Pierre Franchimont, Frédéric et Pascal Robert, François Renard, Eric Hyne, Sébastien et Norbert Eloy Dit Agry, et Philippe Gillard – sont issus de la province de Luxembourg, ou presque. Tous ensemble, ils ont pris d’assaut les cols mythiques du Tour de France. Ceux des Alpes en l’occurrence, qu’ils ont escaladés en effectuant la Grande Traversée des Alpes.

Plusieurs itinéraires sont possibles. Ils ont choisi celui de Thonon-les-Bains, sur le Lac Léman, à Menton, à deux pas de Monaco. Huit jours durant, ils ont enchaîné 27 cols sur leur trajet de 656 km, dont 9 culminant au-delà de 2000 m : l’Iseran (2762 m), la Croix de Fer (2067 m), le Galibier, (2645 m), le Lautaret (2058 m), l’Izoard (2360 m), Vars (2109 m), la Cayolle (2326 m), Allos (2250 m) et Champs (2045 m).