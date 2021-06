Julien de Hemptinne va tâcher de traverser intégralement les Alpes françaises cet été, soit 620 km, en marchant, pour soutenir de la Fondation contre le cancer.

Julien de Hemptinne, d’où vous vient cette passion de la marche ?

"J’ai toujours adoré marcher. Tout petit, je participais déjà à des marches Adeps avec mes parents. La randonnée permet notamment de découvrir de magnifiques paysages."

Plus encore qu’une aventure personnelle, votre traversée des Alpes est aussi un défi solidaire. Vous marcherez au profit de la Fondation contre le cancer. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?

"En 2019, je faisais une randonnée dans le massif du Mont-Blanc avec mon beau-frère. Lors d’une pause, je me suis demandé pourquoi je marchais. Je ne voyais pas l’intérêt. L’idée m’est venue de concilier marche et solidarité. Encore fallait-il trouver une bonne cause. Mon papa et moi-même avons chacun perdu un ami du cancer. Et le GR5 des Alpes, la trace que j’emprunterai, me trottait dans la tête depuis un certain temps. J’ai décidé d’allier les deux."