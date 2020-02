Si la peste porcine africaine a chassé les traileurs des forêts de Rulles et des alentours, elle n’a pas chassé le Star Trails. L’épreuve rulloise déménagé à Habay-la-Neuve, et avec elles, ses amoureux. Malgré ce changement d’adresse, et des conditions détestables, ils étaient encore 771 ce samedi soir dans la nuit gaumaise.

Sur 25 km, François Reding s’est sans surprise imposé, même si Maël Gentgen, le dernier vainqueur du Challenge des Allures Libres de Gaume, lui a mené la vie dure, et ne termine qu’à 24 secondes. Nicolas Day complète le podium.

Vainqueur l’année passée du 24 km à Rulles, Mathieu Gondolfi a cette année levé les bras, devant Romain Debry, 2e, et Constant Lemaire.

Sur 9 km, Pierre-Yves Winkin, vainqueur en 36’ 16’’, a écrasé la concurrence, en laissant son premier son premier dauphin, Damien Hemmer, à plus de 3 minutes. Florian Chaidron finit 3e.

Chez les dames, ce sont Margot Mogin (25 km), Caroline Rijs (17 km) et Julie Léonard (9 km) qui ont gravé leur nom au palmarès d’un Star Trails, qui malgré son déménagement a une fois de plus tout le monde.