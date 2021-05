Nicolas Bucci s’est vite isolé en tête, après 6 km. Le champion de Belgique 2019 a gagné dans le temps impressionnant de 2 h 28’ 29’’, avec quasi 10 minutes d’avance sur Florian Descamps (2 h 37’ 44’). Guillaume Deneffe (2 h 39’ 22”) complète le podium.



“C’était ma première course depuis le Golden Trails Championship des Açores, en octobre”, sourit Nicolas Bucci, qui découvrait le Trail du Jambon. “Outre le gros dénivelé, la météo humide a aussi fait mon affaire. Je voulais aussi me tester. J’avais une douleur au tendon depuis plus d’une semaine. Je suis parti doucement. Je ne voulais pas vraiment accélérer, mais je me suis retrouvé seul devant, et j’ai bien creusé l’écart.”



Ce dimanche, Maximilien Drion, vainqueur d’une manche de coupe du monde de ski de montagne cet hiver, s’est imposé sur un 19 km corsé de 1000 m de dénivelé positif, devant Johan Goubau, 2e, et Matthieu Gondolfi.



Dans les rangs féminins, Laura Van Vooren a triomphé sur 29 km et Célia Fouchère sur 19 km.





Samedi d’abord, c’est sur un parcours de 29 km et épicé de 1750 m de dénivelé positif, qu’ont déferlé des vagues de 40 traileurs. Dont une première dans laquelle avaient pris place les meilleures pointures, parmi lesquelles bon nombre des plus grands noms du pays.