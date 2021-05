Le Trail du Jambon est à la fois l’un des plus costauds et magnifiques du pays. C’est donc sans surprise que les 800 dossards avaient trouvé preneur.

Samedi d’abord, c’est sur un parcours de 29 km et épicé de 1 750 m de dénivelé positif, qu’ont déferlé des vagues de 40 traileurs, au départ de Membre. Dont une première dans laquelle avaient pris place les meilleures pointures, parmi lesquelles plus grands noms belges.

Nicolas Bucci, a gagné en 2 h 28’ 29’’, avec quasi 10 minutes d’avance sur Florian Descamps (2 h 37’ 44’), 2e. Guillaume Deneffe (2 h 39’ 22") complète le podium. "C’était ma première course depuis le Golden Trails Championship des Açores en octobre", sourit le champion de Belgique 2019, qui découvrait le Jambon. "Je voulais me tester. J’avais une douleur au tendon. Je suis parti doucement. Je ne voulais pas accélérer, mais je me suis retrouvé seul devant et j’ai bien creusé." (...)