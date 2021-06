Malgré un calendrier toujours plus fourni, alors que l’idée première des Trail Series était de pallier l’absence d’épreuves, les coureurs ne s’essoufflent pas sur ceux-ci.

Encore 978 à Andenne puis 856 à Louvain-la-Neuve, ils étaient à nouveau 900 environ sur les parcours de la 7e manche, à Saint-Hubert.

Des parcours de 10, 21, 34 et 46 km qu’a tracés Céline Thomas, l’échevine des Sports locale. "Etant aussi traileuse, je connais les bons coins, j’ai donc proposé de les créer", souligne celle-ci. "Et même s’il s’agit de mon terrain de jeu, j’en ai encore découvert d’autres. J’ai parcouru 350 km pour trouver les 4, et promouvoir Saint-Hubert et sa région, nos forêts,… On ne passe pas où on veut non plus pour de multiples raisons, qu’il s’agisse d’une zone de nourrissage de sanglier, de la présence d’orchidées ou de gibier qu’il ne faut pas déranger,…"

Céline Nicolas se félicite bien sûr de l’importante participation. "Il y a à nouveau beaucoup de trails, je ne m’attendais pas à voir tant de monde", sourit l’échevine. "Mais le beau temps a été de la partie. Beaucoup de coureurs préfèrent aussi profiter d’un trail en toute quiétude, plutôt que d’être dérangés par la masse. Il s’agissait aussi de vrais parcours de trails, avec de grosses difficultés."

Céline Thomas espère que le passage des Trail Series dans sa ville pendant 9 jours aura donné envie à certains d’y revenir. "Comme à Houffalize en 2019, il y aura un trail à Saint-Hubert lors de la MESA, la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié, le 23 juin, de 24 km", annonce-t-elle. "Et le 21 août aura lieu le trail La Provinciale, organisé par le Batifer, au Domaine provincial de Mirwart."

A quelques heures de l’arrêt du chronomètre (prévu à 21 h samedi), Aymeric De Noble (10 km), Arnaud Maquet (21 km), Hugo Ralet (34 km) et Benjamin Delabasse (46 km), étaient en passe de s’imposer.

Quant à Céline Nicolas, son prochain objectif sera de venir à bout des 73 km du Trail Verbier Saint-Bernard en juillet.