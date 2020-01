Les amoureux des Allures libres de Gaume trouvaient le temps long depuis la dernière manche de la défunte saison, le 20 octobre à Habay-la-Neuve. Il faut dire qu’avec 42 manches au calendrier chaque année ils n’ont guère le temps de se reposer.

Cela est évidemment encore plus vrai pour les irréductibles, comme José Balon, 66 ans, et ses deux fistons, Ludovic, 40 ans, et Arnaud, 34 ans. Pour rien au monde ils n’auraient raté la reprise des Allures libres de Gaume, dimanche à Virton.

"J’ai fait 957 des 982 dernières courses des Allures libres de Gaume - les 24 que j’ai ratées, j’étais blessé -, et Ludovic 959 et Arnaud 917", souligne José Balon, les yeux rivés sur un classeur (...)