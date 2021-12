Depuis le départ de Lisa Lichtfus à Dijon, le Standard ne comptait plus aucune joueuse luxembourgeoise dans ses rangs. Mais depuis quelques semaines, une petite nouvelle a pointé le bout de son nez chez les Rouches. Son nom ? Léa Detail. La citoyenne de Wibrin, qui évolue au Standard depuis plusieurs années, a en effet fait partie à trois reprises du groupe A.

Si elle était restée sur le banc lors de sa première sélection, elle avait eu l’occasion de jouer une vingtaine de minutes face à Zulte voici dix jours. Et samedi, en quarts de finale de la Coupe de Belgique, Léa Detail a fêté une première titularisation. Et un premier but puisqu’elle a ouvert le score pour les Liégeoises, qui ont arraché la qualification à OHL, pourtant leader de Superleague. "Si j’ai gardé le maillot du match ? Malheureusement, on ne peut pas, sourit la sympathique liégeoise. Mes parents avaient effectué le déplacement, ils étaient très fiers. Si je m’attendais à débuter le match ? Avant que le coach ne me prévienne deux jours avant la rencontre, je n’y pensais pas du tout. Mais je pouvais difficilement espérer mieux. Comme l’équipe a pas mal de blessées, le coach a rappelé quelques jeunes joueuses. Et je faisais partie de celles-ci. Comment je me sentais ? Très stressée. Plus que d’habitude évidemment."