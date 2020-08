Serial buteur en Province de Luxembourg depuis une quinzaine d'années, Jean-Marc Gengoux n'est plus à présenter dans le monde du football luxembourgeois. Après avoir planté une cinquantaine de buts pour Freylange entre 2017 et 2020, l'ancien goleador d'Habay-la-Vieille et de Arlon en Promotion, a rempilé pour une saison supplémentaire avec les Sudistes. Bref, malgré ses 37 printemps, le renard des surfaces est toujours bien présent. Il ne veut certainement pas raccrocher les crampons.