Le Trail Nocturne de la Sibérie avait lieu ce week-end. Pour la première fois, un "Ultra-Trail" était proposé. Trois distances étaient au menu : 57, 75 et 100 kilomètres. Sur les 75 kilomètres, c’est le Tellinois Olivier Dulon qui a été le plus rapide avec un temps de 7 h 16 minutes et 20 secondes.

"C’est difficile de comparer les chronos d’une course à l’autre car chaque course est différente, glisse le Tellinois. Comment je me sentais ? J’étais un peu cassé le lendemain. J’ai eu du mal à marcher. J’avais prévu d’aller courir dimanche, mais j’ai dû me contenter de la marche. Il faut dire que la semaine d’avance, j’avais déjà bouclé les 58 kilomètres de la Magnétoise. (...)