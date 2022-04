À 67 ans, Brigitte a couru son premier marathon Luxembourg Ménagé Loïc © D.R.

La Paliseuloise Brigitte Bertrand a une santé de fer. La preuve ce dimanche à Namur.



Vous en connaissez-vous des athlètes qui décident de relever le challenge de terminer un marathon alors qu’ils ont 67 ans ? Non ? Il est temps de faire connaissance avec Brigitte Bertrand alors ! Dimanche, la Paliseuloise a réalisé un véritable exploit en venant à bout du marathon de Namur. Soutenue par son mari et plusieurs amis, Brigitte Bertrand a pu savourer sur la ligne d’arrière. D’autant plus qu’elle a terminé première dans sa catégorie. (...)