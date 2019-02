Kévin Lenoir en a dans le moteur, ou plutôt dans sa caisse à savon. Car si son véhicule n’est pas motorisé, pour le reste, il n’a absolument rien à envier à de nombreuses cylindrées. Pas plus d’ailleurs que son jeune pilote âgé de 20 ans, de Nassogne, qui a dévalé ses premières descentes à des vitesses frisant souvent les 100 km/h en 2017.

Depuis lors, il s’est vite mis à sillonner les routes continentales. Cette année, il a d’ailleurs fait de la Coupe d’Europe de speeddown, le terme officiel de la discipline plutôt que celui de caisse à savon qui a une connotation plus folklorique, son objectif majeur de la saison.

"Je roulerai sur des circuits en Italie, Allemagne, Suisse, Tchéquie, France, Espagne, France et en Belgique", explique le jeune Nassognard, qui déborde d’ambitions. "Je me frotterai à une soixantaine de pilotes. J’espère finir dans le top 5 et faire l’un ou l’autre podiums, mais cela ne sera pas facile. De nombreux pilotes ont beaucoup plus d’expérience que moi. Certains roulent depuis quarante ans."

Histoire de mettre toutes les chances de son côté dans la quête de son objectif, Kévin Lenoir n’a pas hésité à consentir un important investissement, pour acquérir la caisse la plus performante qu’il soit. "Mon véhicule avait atteint ses limites, en termes de vitesse, d’attaque, de négociation des virages,…", explique le mérite sportif communal 2017 de Nassogne. "J’ai été en chercher un nouveau en Italie, fabriqué par un ingénieur. Si son prix était de 5 100 euros à l’état brut, au total, il y en a pour 7 000 euros, avec la peinture, la décoration et les pièces de rechange. Heureusement, je peux compter sur le soutien de pas mal de sponsors. Je les remercie."

En attendant d’attaquer les routes vertigineuses continentales, il peaufine les derniers réglages dans sa région. "Je m’entraîne sur la route reliant les villages de Masbourg et Mormont, mes parents assurent la sécurité en prévenant les automobilistes que je vais descendre."

S’il ne veut pas brûler les étapes, Kévin Lenoir voit déjà plus haut. "À l’avenir, je veux faire de la course de côte. Mon papa pratiquait cette discipline, avec ma maman comme copilote. À l’inverse des rallyes, plus longs, comme en speeddown, on ne peut pas se louper en course de côte. Or, j’aime ce qui est propre, parfait."







Infographiste à son service

Étudiant en infographique à l’Institut Centre-Ardenne à Libramont, Kévin Lenoir s’est non seulement chargé de la gueule de son bolide mais aussi de l’imposante remorque dans laquelle il trimbalera son engin avec le motor-home familial. Avec notamment à bord de ce dernier papa Yves, qui lui fait aussi profiter de toute son expérience d’ancien pilote de rallye. Un papa avec lequel il visionne aussi toutes ses descentes les soirs, pour apprendre de ses erreurs et encore aller plus vite.