À Huy, Gouvy peut quitter la dernière place Luxembourg Ménagé Loïc © Eda

Gouvy joue un de ses matches les plus importants de la saison ce soir à Huy.



Dernier du classement, avec treize unités, Gouvy se rend à Huy ce mercredi soir. Huy, il s’agit justement de l’équipe située juste au-dessus au classement, avec un petit point de plus seulement. Inutile donc d’avoir suivi un master en sciences du football pour comprendre l’importance de la rencontre de ce soir. "Match de la mort, match à six points, match à ne pas perdre, vous pouvez écrire tout cela car c’est bel et bien le cas", note Guillaume Geurde. "C’est vraiment le match qu’il faut prendre, c’est inévitable. Nous avons raté le coche dimanche à Aywaille, nous ne pouvons pas nous louper ce mercredi. Nous espérions bien prendre six points sur six. C’est déjà cuit. Le match à Aywaille ? Il ne fallait jamais le jouer. Les deux équipes ne voulaient pas jouer avant la partie. Alors, oui, maintenant, Aywaille dira sans doute que c’était praticable comme ils ont gagné, mais franchement, cela ne rimait à rien. La surface était catastrophique. Toutes les phases de jeu étaient influencées par les conditions. Pour moi, il fallait reporter ce match, quitte à devoir le jouer un mercredi. En plus, nous avons totalement détruit le terrain d’Aywaille, ils n’arriveront jamais à le récupérer."