Avec Arnaud De Lie, c’est facile. On peut quasiment reprendre le même texte chaque semaine ! Car il gagne chaque semaine. Le très prometteur coureur de Lescheret a remporté la dernière course sur route de sa catégorie, ce dimanche, à Neerijse. Le coureur de la formation Crabbe Toitures-CC Chevigny a été le plus explosif sur le GP De Kroon, où il y avait 105 juniors. Il lui reste désormais le Championnat de Belgique du contre-la-montre. Avant de changer de catégorie, puisqu'il fera ses débuts chez les espoirs en 2021. Tout en changeant d'équipe, puisqu'il a été recruté par l'équipe Lotto-Soudal des moins de 23 ans.