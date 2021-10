À nouveau, Givry va se ressasser les dernières minutes de son match. À la RAAL, le leader de la série qui a décroché la première tranche avec cette victoire, les hommes de Raskin pensaient tenir un super point après avoir pourtant été menés 2-0 en première période.

Mais c’était sans compter sur des arrêts de jeu cruels pour les Givritois et deux buts en quelques minutes alors que Hinck (en profitant d’un contre) et Leonard (d’une belle frappe de loin) avaient réussi à égaliser au marquoir. "Combien de fois, on n’a pas encaissé en fin de match comme ça", souligne le capitaine Jérome Hinck qui restait toutefois souriant