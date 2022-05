Après sa victoire en 2016, Action 22 Tenneville a ajouté une ligne à son palmarès en prenant le dessus sur le MF Saint-Hubert en finale de la Coupe de la Province. "L’efficacité a fait la différence. Saint-Hubert ne met pas un but, notre gardien a fait quelques arrêts et nous, presque chaque tir terminait au fond", avoue Pierre-Antoine François. "En première mi-temps, nous marquons rapidement et puis, nous avons su faire le gros dos. Et après le repos, dès que nous avons enchaîné, Saint-Hubert a eu le moral dans les chaussettes. Les deux buts arrivent rapidement et cela tue un peu le match." (...)