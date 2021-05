Le 27 novembre 2012, il défendait le but d’Alcoyano face au Real Madrid dans un stade Santiago Bernabéu bien garni. Il s’agissait d’un seizième de finale de la Copa del Rey. Pour la petite histoire, c’est l’équipe de Modric, Benzema et Di Maria qui l’emportait 3-0. Dans quelques semaines, le gardien Adrian Murcia s’installera dans le but de Freylange, en P1 luxembourgeoise.

Le parcours de ce gardien espagnol qui fêtera son 30e anniversaire en juillet est étonnant. Ancien international, il a porté le maillot de son pays jusqu’à ses 18 ans. Professionnel, il a évolué dans plusieurs clubs espagnols mais a aussi connu une expérience en Islande. Il y a maintenant cinq ans qu’il est arrivé en Belgique.