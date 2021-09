Son frère, ancien Marlovanais, se prénomme Jordan. Et lui Michaël. L’allusion au célèbre basketteur américain est évidente. Et samedi soir, la similitude ne s’est pas arrêtée là. Connu pour sa propension à faire la décision dans les derniers instants d’un match et surnommé Air Jordan pour sa capacité à rester suspendu au-dessus de ses adversaires, l’idole des Chicago Bulls a peut-être inspiré, l’espace d’un instant, Michaël Mayanga.