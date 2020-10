Perturbée une première fois par le Covid durant le mois d’août et ensuite en septembre, la préparation 2020-2021 de Neufchâteau ne restera pas dans les annales.

Pour reprendre du rythme avant leur première sortie en championnat ce samedi face au Royal IV, les Chestrolais avaient replacé leurs deux rencontres de Coupe de Belgique ces lundi et jeudi. "C’est certain que notre dynamique se retrouve cassée", déplore le meneur chestrolais Alexis Pierre. "Nous manquons de rythme, et nos automatismes ne sont pas encore au point. Cependant, nous n’en sommes pas très loin non plus. Les deux matchs de cette semaine nous ont fait beaucoup de bien même si c’était loin d’être parfait. Les lacunes sont là, mais je me dis que c’est également le lot de beaucoup d’autres équipes."