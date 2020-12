De retour au sein de l’élite nationale depuis le mois de septembre et son arrivée à Genk, Aline Zeler se donne à 200 % pour revenir à son meilleur niveau. Si la native de Bercheux se sent bien dans le Limbourg, elle ne veut cependant pas brûler les étapes. Aux commentaires lors de Belgique - Suisse, l’arrière centrale ne veut pas encore parler d’un retour chez les Red Flames.



"Il est encore trop tôt pour en parler , avoue Aline Zeler. Bien entendu, ce serait magnifique. Mais pour l’instant, je dois encore bosser pour retrouver mon meilleur niveau. Je suis d’ailleurs en bonne voie. Je veux d’abord prendre un maximum de temps de jeu avec Genk lors du deuxième tour, et puis on verra pour la suite."