Vendredi soir, Aline Zeler a assisté à la victoire du Standard de Liège sur la pelouse de Genk, son club, depuis les tribunes.

En septembre dernier, Aline Zeler effectuait son grand retour à la compétition en s'engageant avec Genk, en Super League. 5 mois plus tard, alors que l'ancienne Red Flames a travaillé sans relâche pour retrouver un excellent niveau, tant sur le terrain que physiquement, elle ne fait cependant plus partie des plans de Guido Brepoels, son entraîneur. Explications.

Aline, vendredi soir, comme la semaine précédente face à Gand, vous ne figuriez pas dans le noyau repris par Guido Brepoels pour affronter le Standard de Liège. Pourquoi cette mise à l'écart?

"C'est une décision de l'entraîneur. Depuis le 5 septembre dernier et la rencontre face à Bruges où j'ai pu me tester lors de mon retour, j'ai travaillé très dur individuellement pour remettre à niveau. Ensuite, j'ai repris les entraînements avec le groupe, avant de faire partie du noyau pour disputer les matchs à partir du 1er décembre. Finalement, en janvier, nous avons réalisé des tests physiques au niveau de la force musculaire, de l'endurance et de l'explosivité. Les tests se sont bien passés, mais concernant le dernier critère, j'étais dans la moyenne. Le coach s'est servi de cet élément pour me faire glisser dans le noyau B. C'est très difficile à encaisser et je suis déçue de la manière avec laquelle ça s'est déroulé." (...)