Simon Semes a inauguré le palmarès 2020 du Challenge des Allures Libres de Gaume, qui fête cette année ses 40 ans. Comme de coutume, c'est La Doyenne, à Virton, qui lançait les festivités gaumaises.

Simon Semes, coureur du Team Jogging Lux, a bouclé les 10 km de la première manche du Challenge des Allures Libre de Gaume 2020 en 34' 30", et s'est imposé haut la main. Son plus proche poursuivant, un Français, termine à 40 secondes.

En grande forme, après avoir déjà remporté il y a peu la Corrida de Breuvanne, une manche du Challenge des Corridas Hivernales, Simon Semes n'est pas peu fier de succéder au palmarès de La Doyenne, à Nicolas Navet, son équipier au sein de la Team Jogging Lux.

"Nicolas était absent, il remet ce dimanche son titre de champion provincial de cross en jeu", commente Simon Semes. "J’ai couru une minute plus vite que l'année dernière, et me rapproche à une dizaine de secondes de son chrono en 2019”.

Les équipiers et amis de la Team Jogging Lux auront très certainement plus d'une fois l'occasion d'en découdre, lors des 41 prochaines manches des Allures Libres de Gaume.