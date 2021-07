On a beau avoir un palmarès à en faire saliver plus d’un, s’attaquer à l’Altriman, c’est déjà du costaud. Mais lorsque vous avez arrêté 5 ans, et que vous remettez votre premier dossard sur le mythe pyrénéen, c’est encore autre chose.

C’est pourtant ce qu’on fait Emilie Lacourt, championne d’Europe longue distance 2013 et qui avait appuyé sur pause après avoir gagné le Chtriman en dames en 2016. Et Tom Van Den Buverie, son compagnon, qui avait déjà terminé 13 formats Ironman, dont le Chtriman qu’il a aussi gagné… et l’Altriman qu’il a fini 5e en 2011. "On a pris du recul pour se consacrer à nos 2 enfants, Théo, 6 ans, et Olivia, 3 ans", note Emilie Lacourt. "On voulait faire un triathlon hors norme dans un cadre fabuleux. L’Altriman répondait à ces critères. On s’est préparé plus d’un an."