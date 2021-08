La suite du calendrier

28 et 29 août : Haid-haversin

: Haid-haversin 4 et 5 septembre : Libin

: Libin 11 et 12 septembre : Méan

: Méan 26 septembre : Moircy

: Moircy 10 octobre : Falmignoul

Comme on s’y attendant, l’épreuve prévue à Grandvoir les 11 et 12 septembre est annulée. Le motocross qui devait se dérouler à Méan le 19 septembre est avancé d’un week-end et prendra la place de Grandvoir. L’épreuve se déroulera sur deux journées et accueillera donc également les quads et les old-timers le samedi. Après les épreuves de Wéris, Bertrix et Recht, c’est à Haid-Haversin que le championnat AMPL se poursuit ce week-end.