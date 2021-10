Il avait fait le buzz bien malgré lui, en mai dernier. Même Yves Van Laethem s’était penché sur son cas !

Touché par le Covid début avril, vacciné le 1er mai, Antoine Adam avait été victime d’une embolie pulmonaire cinq jours plus tard. Le début d’un long chemin de croix dont il commence seulement à voir le bout : il a participé à son premier entraînement collectif il y a dix jours. "Mais je suis toujours sous anticoagulant jusqu’au 30 octobre donc je dois éviter les têtes et les contacts, glisse-t-il. Cela fait néanmoins un bien fou de pouvoir retoucher le ballon. Quand le médecin m’a annoncé, en mai, que j’allais devoir rester six mois sans jouer, j’ai pris une sacrée baffe. Apprendre cela à une semaine de la reprise des entraînements en sachant qu’on était déjà à l’arrêt depuis sept mois, ce fut dur à encaisser."

"Marre de faire de l’athlétisme"

En l’espace de quelques jours, Antoine Adam a eu l’impression de prendre 60 ans dans la tronche. Ses capacités respiratoires n’étaient plus celles d’un jeune sportif de 25 ans (26 désormais), mais celles d’un nonagénaire asthmatique fumant un paquet de cigarettes par jour. "J’ai dû tout stopper pendant un mois, raconte-t-il. Au début, j’étais essoufflé rien qu’en allant du divan au frigo. Après un mois, mes t-shirts commençaient à devenir vraiment serrant, donc il était temps de reprendre (rires)."

Début juillet, sa condition physique est celle d’un joueur de réserve et non d’un milieu de terrain de Division 3. "J’essayais de courir 45 minutes sans m’arrêter. Je montais à 160, voire 170 pulsations en courant à 7 km/h, confie-t-il. Enfin, courir, c’est un grand mot. Si j’allais moins vite, je reculais." (...)