Antoine Colassin et Nicolas Raskin en visite à Aische lors d'un stage Luxembourg Ménagé Loïc © Moisse

Du beau monde a participé au stage de football organisé par Aische voici peu.



Pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques, le club de Aische organisait son deuxième stage à destination des jeunes footballeurs. À l’organisation, on retrouvait Gaëtan Joannes. "Le stage s’est très bien déroulé, nous avons eu 72 enfants actifs entre les U6 et les U16, explique l’intéressé. Le petit plus, c’est que les formateurs qui encadraient les différents groupes étaient tous des joueurs de l’équipe première du club. (...)