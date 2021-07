Maxime Dewez avait 15 ans lorsqu’il y a 3 ans, il a délaissé le handball et a enfilé sa première trifonction. Une trifonction aux couleurs du Batifer, un club où évolue aussi son grand frère, Guillaume.

Depuis, il ne cesse d’aligner les performances, toujours plus belles les unes que les autres. Pour ne citer quelques-uns de ses faits d’armes : en 2019, il a fini dans le top 20 du sprint de Gérardmer, et l’an dernier, chez les juniors, il a fini 14e au national de triathlon, quelques semaines après avoir subi une opération, et 4e aux Championnats francophones de duathlon.

A l’aube de cette saison, Maxime Dewez avait pointé 3 rendez-vous : les championnats francophones d’aquathlon, les championnats francophones de triathlon organisés par son club et le championnat de Belgique de triathlon. Ses 2 premiers objectifs ont été reportés. Le national de triathlon aura lieu le 14 août.

En attendant, il a démontré qu’il était fin prêt pour ce dernier, en se classant 7e de la Butgenbach Cup, un sprint qualificatif pour les Championnats d’Europe, à Munich, et du monde, à Abu Dhabi, de 2022.

Il a bouclé les 750 m de natation, 19 km à vélo et 5 km à pied en 1h01’23" (9’35’’/32’47’’/17’31’’). Une performance qui lui a aussi et surtout valu de finir 2e en H18, et décrocher son sésame pour ces 2 rendez-vous, les portes de Munich et Abu Dhabi s’ouvrant aux 5 premiers de chaque catégorie.

"J’ai fait une bonne natation, malgré un mauvais placement", commente le Libinois, qui il y a peu a aussi remporté le duathlon de Ypres, en juniors. "Puis un très bon vélo, 9e, sur un parcours vallonné et le vélo de mon frère. Le mien est en réparation. A pied, je signe le 7e chrono sur un tracé proche du cross. J’irai à Munich. Pour les mondiaux, il faudra trouver le budget. Après 3 ans de triathlon, je fais déjà un petit pas vers le monde professionnel qui me fait rêver. Même s’il y a évidemment encore du boulot !."

Parlant de travail justement, Maxime Dewez ne compte pas ses heures, en bassin et eau libre notamment. "Je dois nager beaucoup, pour atteindre le niveau des triathlètes du nord du pays", déclare celui qui, il y a peu, a par ailleurs couru en 16’ 02" lors d’un test sur 5 km. "Je nage 5 ou 6 fois par semaine, jusqu’à 30 km au total. J’ai déjà bien progressé."

En attendant qui sait d’épouser une carrière professionnelle, Maxime Dewez continuera de bosser dur, à l’école aussi, lui qui fait des études en éducation physique.