Pour sa 32e édition, l’Arden Challenge s’offre une première incursion en terre étrangère. La première des cinq étapes se déroulera demain, dès 14h, en territoire grand-ducal à Wiltz.

Laurent Mars, le directeur de la course, présente d’ailleurs cette dernière comme "l’étape reine" de l’épreuve.

Les coureurs (élites et espoirs) effectueront une boucle de 45 km puis trois circuits locaux de 25 km avant de rallier l’arrivée vers 17 h.

Jeudi, toute la caravane prendra la route de Rouvroy. Neufchâteau, vendredi, marquera l’entrée en lice des amateurs/masters.

On retrouvera les deux pelotons samedi à Érezée et dimanche à Sainte-Marie-sur-Semois. Et dans ce cas précis, le terme "peloton" prend toute sa signification : 175 coureurs, soit le maximum possible, chez les élites et presque autant, visiblement, chez les amateurs. "Vingt-neuf formations seront représentées", précise Laurent Mars. "Mais nous avons dû en refuser cinquante-deux. Cela démontre tout de même combien notre organisation est appréciée dans le milieu cycliste."

Arnaud De Lie en guest-star ?

Mais si l’Arden Challenge se taille une telle réputation, il le doit d’abord à ses bénévoles et à son principal architecte, Francis Steifer, pour lequel la conception des itinéraires s’apparente à un véritable casse-tête.

"L’étape de Wiltz a particulièrement exigé un travail administratif colossal", dit-il. "À la suite des incidents du Tour du Luxembourg 2020 (NdlR : un camion roulant en contresens avait provoqué une chute massive dans le peloton), les mesures de sécurité y sont draconiennes. Rien que pour cette journée, nous avons dû recruter 80 signaleurs ; juste le double des autres journées."

L’an dernier, Tom Paquot et Arnaud De Lie avaient remporté les lauriers sur une édition réduite à trois jours. Le Lescheretois avait même tout raflé face aux amateurs/masters.

Cette fois, championnat mondial oblige, il ne sera pas au départ à Wiltz. Mais qui sait ? L’envie lui viendra peut-être de se dérouiller les jambes dimanche et de venir donner un coup de main à ses anciens équipiers du Chevigny...