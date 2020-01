Luxembourg Arlon-Saint-Hubert en alignement dimanche avant le retour de la P1 Luxembourgeoise David Martin

La reprise du championnat de P1, c’est pour le week-end des 8 et 9 février sauf pour Arlon et Saint-Hubert qui reprennent une semaine plus tôt. Ils rejouent un match qui avait été remis lors de la journée du 1 er décembre 2019.



"Si le match a lieu, le terrain sera fort gras mais nous sommes prêts", annonce l’Arlonais Renaud Coso. "Nous sommes impatients de reprendre. Nous avons bien travaillé durant la trêve avec quatre entraînements par semaine et parfois un match amical. Physiquement, nous sommes prêts. Nous avons envie de jouer."