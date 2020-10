L’arrêt de la compétition jusqu’au 1er novembre est un sale coup pour le football. Mais que l’on soit joueur ou dirigeant, on ne ressent pas toujours le même sentiment au moment d’apprendre cette décision.

En effet, pour certains responsables, la fermeture des buvettes suite aux décisions des Gouverneurs était déjà un premier pas vers une décision guidée par la prudence. Autant dire que l’arrêt total des compétitions à partir des U17 va également dans ce sens. “Personnellement, je m’y attendais, précise d’emblée Arnaud Coenen, président du club de Sainte-Ode, qui évolue en P2 luxembourgeoise. La fermeture des buvettes était déjà une bonne chose pour moi parce qu’on n’arrivait plus à gérer le flux. Le football est une des seules sorties encore autorisées et on avait plus de monde que jamais qui venait aux matchs. La fermeture allait dans le sens souhaité, c’est-à-dire arrêter les rassemblements dans un espace devenu trop petit pour nous. Maintenant, l’arrêt de la compétition va également dans cette direction. Reste à savoir pour combien de temps on est partis. Si ça peut reprendre dans trois semaines, il n’y aura rien de mal fait pour l’aspect sportif. Si c’est plus, ça nous promet une longue, très longue saison.”