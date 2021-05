Il y a toujours un sérieux cap à franchir pour les jeunes coureurs qui passent de la catégorie des juniors à celle des espoirs. Ils ne se retrouvent plus dans un peloton avec uniquement des adversaires de leur âge mais avec aussi des athlètes plus âgés, plus développés et plus expérimentés. Sur des distances plus longues. Mais ce cap, Arnaud De Lie l’a parfaitement franchi. Le quadruple lauréat du DH Challenge Ekoï s’est directement offert un podium. Au milieu des pros, puisqu’il a terminé troisième du Grand Prix Vermarc, à Rotselaar.

Arnaud, comment avez-vous vécu cette première course avec les pros ?

"J’ai directement vu que cela roulait différemment. Cela roule bien plus fort ! La première heure a vraiment été intense. C’était à bloc tout le temps. Mais j’ai bien résisté et je me suis retrouvé dans le bon groupe (...)