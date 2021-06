Arnaud De Lie est rentré chez lui, dans la ferme familiale de Lescheret samedi soir, directement après la dixième étape du Tour d’Italie pour espoirs. Le très prometteur jeune coureur de la Province du Luxembourg s’est illustré plusieurs fois sur les routes italiennes. Le membre de la formation Lotto-Soudal U23 a obtenu trois Top 10 sur les dix étapes du Baby Giro.

Après avoir terminé 8e et 9e de la première et de la troisième étapes, il a fini 7e de l’ultime journée du Tour d’Italie des moins de 23 ans. Il s’est classé 4e du sprint du peloton, car l’échappée a à nouveau été au bout, dominée par l’Irlandais Ben Healy, tandis que l’Espagnol Juan Ayuso, futur pro chez UAE Emirates, a remporté, à 18 ans, le classement final, devançant le Norvégien Tobias Johannessen et le Belge Henri Vandenabeele, un ancien… du club de Crabbé Toitures-Libramont Chevigny, comme Arnaud De Lie.