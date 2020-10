Une semaine après avoir marqué les esprits en dominant la Philippe Gilbert Juniors, Arnaud De Lie n’a pas levé le pied. Le coureur de Lescheret continue de terminer ses courses sur la première marche du podium, au plus grand plaisir de son équipe Crabbé-Libramont Chevigny, qu’il quittera l’an prochain pour son arrivée chez les espoirs, lui qui évoluera en 2021 au sein de la formation Lotto-Soudal U23. Ce dimanche, il s’est imposé sur l’Etoile du Sud Limbourg, une autre course de référence de la catégorie des 17 et 18 ans.