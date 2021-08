Et une de plus ! Arnaud De Lie s’est encore imposé ce dimanche. Le coureur de Lescheret a remporté le Grand Prix Saint-Souplet, une épreuve française reprise dans le calendrier d’élite nationale. « Une course d’hommes forts, avec une belle échappée », a-t-il commenté. Le futur pro de Lotto-Soudal a attaqué avec le Français Samuel Leroux, un pro de la formation Xelliss-Roubaix Lille Métropole, et il l’a battu au sprint. Il s’agit de la quatrième victoire de la saison d’Arnaud De Lie, après le Grand Prix Color Code, sur la manche d’ouverture des U23 Road Series et deux étapes du Tour d’Alsace. Voilà qui va le mettre en confiance avant de partir sur le Tour de l’Avenir, le Tour de France des moins de 23 ans, qui va débuter vendredi à Charleville-Mézières.

Avec ce succès, il va encore augmenter son avance au DH Challenge Ekoï.