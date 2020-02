Le cycliste de Lescheret est actuellement en stage en Espagne.

L’année 2019 restera à marquer d’une pierre blanche pour Arnaud De Lie. Le coureur du CC Libramont-Chevigny s’est mis en évidence tout au long de la saison.

Sur le vélo évidemment, avec notamment un titre de champion de Belgique mais aussi en dehors avec une reconnaissance de ses résultats. Après le Godefroids, on vient d’apprendre qu’il a reçu le mérite sportif de la province de Luxembourg.

"C’est très agréable d’être reconnu de la sorte", explique le jeune coureur. "Les mises à l’honneur se sont succédé, que ça soit par la fédération, lors de certains challenges (NdlR : comme celui de La DH qu’il a remporté) mais aussi par des personnes qui ne sont pas du monde du vélo lors des Godefroids et maintenant avec le mérite sportif provincial. Ce n’est évidemment pas facile de comparer des sportifs mais vu le niveau de nos athlètes, c’est une nouvelle très belle reconnaissance."

En attendant de recevoir son trophée, Arnaud s’entraîne à Cambrills sur la Costa Dorada avec son club. Une première pour lui. "Les autres années, le stage en Espagne ne tombait pas bien pour moi", précise-t-il. Tout d’abord parce qu’il y avait du travail à la ferme ( NdlR : ses parents sont agriculteurs et Arnaud travaille avec eux régulièrement) et l’année dernière, la saison avait déjà commencé aux dates auxquelles le stage avait été prévu. Mais cette année, j’ai envie d’être en forme plus tôt et ce stage avec parfois près de quatre heures de sorties tombe très bien."

Il faut dire qu’Arnaud De Lie avait connu un début de saison difficile en 2019 suite à une lourde chute. Et que cette année, il compte bien répondre présent dès le premier rendez-vous.

"On va commencer dès ce dimanche avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne", explique le coureur du CC Libramont-Chevigny. "Une première course importante dans ma saison mais je saurais seulement en course si ma préparation a été bonne et si je suis en forme pour jouer les premiers rôles. En tout cas, je me sens prêt à me mettre en évidence dans des courses de haut niveau. Mon objectif sera de remporter une première course internationale UCI. C’est pour cette raison, qu’en plus de mon envie de confirmer mon titre de champion de Belgique, j’aimerais briller sur Paris-Roubaix et le Grand Prix Vertova en Italie."

Rappelons qu’à la fin de cette saison 2020, Arnaud De Lie rejoindra l’équipe des U23 de chez Lotto-Soudal avec qui il s’est déjà lié pour 2021.