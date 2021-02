Expérience enrichissante pour Arnaud De Lie en Espagne. Le résident de Lescheret, membre de l’équipe espoir de Lotto-Soudal depuis début 2021, a pris part à une partie du stage de la structure pro. Des premiers coups de pédale au sein du monde professionnel pour le prometteur coureur de 18 ans.

Arnaud De Lie, comment, en tant qu’espoir 1re année, vous êtes-vous retrouvé en stage avec les pros ?

"On m’a tout simplement proposé de rejoindre ce stage pour me permettre de vivre cette première expérience avec les pros. Une occasion très intéressante. J’ai aussi eu la chance d’avoir la présence de Maxime Monfort pour recevoir les conseils nécessaires."

Et qu’en avez-vous retiré ?

"Tout d’abord, et c’est le plus important, c’est que je veux devenir un jour coureur professionnel. Ce stage n’a fait que me le confirmer.

(...)