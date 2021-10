Il n’a pas gagné. Mais Arnaud De Lie a pris le maillot de leader de l’H4A Beloften Week-end (le week-end des espoirs) ce vendredi, à l’issue de la première étape de l’épreuve néerlandaise. Troisième de la course d’ouverture, disputée à Terneuzen et remportée par Warre Vangheluwe, Arnaud De Lie avait empoché en cours de route des secondes de bonifications qui lui ont permis de prendre les commandes de la manche finale des U23 Road Series. Arnaud De Lie devra résister ce samedi matin sur un contre-la-montre de 13 kilomètres à Sluiskil. Avant une dernière étape de 141,9 kilomètres programmée ce samedi après-midi, pour tenter d’accrocher un nouveau succès d’envergure à son palmarès des espoirs, avant de monter chez les pros. Le leader du DH Challenge Ekoï a également réalisé une bonne opération en vue de la victoire finale au classement général des U23 Road Series, dont il était le leader après ses succès au Grand Prix Color Code à Bassenge et au Circuit Het Nieuwsblad des moins de 23 ans.