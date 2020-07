Le champion de Belgique des juniors s’est imposé ce dimanche, à Tilly, sur une épreuve de l’Entente Cycliste de Wallonie. Arnaud De Lie a été le plus rapide de cette course qui réunissait 82 élites, espoirs, masters et juniors. Le leader du DH Challenge Ekoï des juniors est arrivé en solitaire, avec 26 secondes d’avance sur Kristof Houben. Un succès qui confirme la bonne forme du coureur de Lescheret !