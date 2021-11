Dix. Un chiffre rond. Pour dix victoires cette saison. Cela pourrait être aussi être une note sur dix. Car Arnaud De Lie a largement réussi sa saison. Il ne se mettrait sans doute pas la note maximale, car il a quelques petits regrets.

Mais le très prometteur et jeune coureur de Lescheret tire un bilan largement satisfaisant de sa première (et sans doute dernière) saison chez les espoirs. Interview du futur pro de Lotto-Soudal après sa victoire au classement final de l’H4A Belfoten Weekend.

Arnaud, vous terminez la saison avec deux nouvelles victoires : un succès d’étape et au classement général de l’H4A Week-end des espoirs, avec, en plus, la victoire finale aux U23 Road Series… Idéal pour terminer cette riche saison !

"Oui, j’en suis vraiment très content. Je ne vais pas dire que ma fin de saison a été mauvaise, mais je pense qu’elle aurait pu être plus belle encore si j’avais eu plus de réussite. Mais je n’ai pas eu énormément de chance (NdlR : il fait référence à sa chute au Championnat du monde des moins de 23 ans, mais aussi à ses ennuis mécaniques à Paris-Tours). Je suis donc très satisfait de finir sur une bonne note. C’est idéal pour le mental avant la coupure hivernale. Et cela donne surtout envie de faire mieux encore." (...)