Simon Poncelet ne sera pas le seul joueur de Libramont à tenter sa chance en D2 ACFF.

En effet, il débarque avec son coéquipier, Arnold Nkokolo, également ancien milieu de terrain au sein du club Libramontois.

"Depuis qu’il a débarqué en juniors à Libramont en provenance de Bruxelles, nous sommes coéquipiers", explique Simon Poncelet. "Et après avoir eu un poste d’attaquant, on s’est retrouvé l’un à côté de l’autre dans l’entrejeu. C’est sans doute cette complémentarité qui a intéressé Eric Picart. Et puis, pour Arnold, c’est aussi le moment pour tenter cette aventure surtout qu’il était, pour beaucoup, le meilleur joueur de P1 la saison dernière."