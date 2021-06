Après avoir fait toutes ses classes à Oppagne, Arthur Catania avait tenté sa chance à Rochefort durant une saison. Depuis le championnat 2019-2020, il défend le but de La Roche en P1 luxembourgeoise.

Etudiant en éducation physique, le jeune gardien de 21 ans vient de réussir sa deuxième année et va bientôt s’attaquer à la troisième. "Durant la saison écoulée, j’ai eu l’occasion d’être formateur au sein de l’association Oppagne-Hotton-Melreux-Mormont", explique Arthur Catania. "J’avais en charge les U9 avec mon ami et ancien équipier Valentin Pirson. C’était une première expérience et ce fut une super belle année. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec cette nouvelle casquette de formateur."