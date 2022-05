Assenois grimpe en P1 luxembourgeoise Luxembourg Ménagé Loïc © Ménagé

Grâce à sa onzième victoire de rang (2-3 à Bleid), Assenois est promu.



Un point suffisait à Assenois pour être promu en P1. Les hommes de Stéphane Dubois ont finalement pris les trois, mais ont eu quelques frayeurs. "On se fait peur en pensant que c’est fini à 0-2. On doit faire 0-3 et puis on laisse Bleid revenir. C’est dommage car nous aurions pu gérer tranquillement, mais au final, la montée est là", confiait Stéphane Dubois. (...)