Les athlètes cadets et scolaires de notre province ont fait le déplacement jusqu’à Nivelles samedi, à l’occasion des championnats francophones.





Au saut à la perche, sans surprise, Lola Lepère a écrasé la concurrence chez les cadettes. Si elle n’a pas battu son record personnel en sautant à 3M85, sa dauphine s'est retrouvée 85 centimètres plus bas. Pour son plaisir, la pépite de Bertrix s’est également alignée sur 200 mètres. Course qu’elle a réglé en 26.01 s’offrant ainsi un doublé. Sur 800 mètres chez les scolaires, Lucie Grandjean a déroulé en faisant la course en tête.





La néo-Bertrigeoise s’est adjugée un nouveau titre francophone en bouclant ses deux tours de piste en 2’13’86, soit avec plus de 5 secondes sur sa principale rivale. Toujours sur la même distance mais pour la catégorie des cadettes, une autre athlète de l’ACBBS s’est illustrée de la plus belle des manières.





Juliette Lothaire a couru dans les pas tracés par Lucie Grandjean en décrochant un titre francophone en 2’22’04. Enfin, chez les garçons, le Dampicourtois Émile Grandjean a remporté le concours du triple saut avec une performance à 12,84. Une dizaine de podiums sont également à signaler pour l’ensemble de la délégation luxembourgeoise.