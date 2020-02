Seulement quatre filles sont sélectionnées pour ces championnats de Belgique juniores à la hauteur.

La meilleure référence est l’apanage de Nathalie Van De Vorst avec un saut à 1,71 m.

Soit quatre centimètres de mieux que Lise Braux. Championne francophone, l’athlète de l’AC Dampicourt devra donc aller haut si elle veut battre la néerlandophone.