Repris par la fédération belge d'athlétisme pour représenter notre pays lors du concours du saut à la perche à l'occasion des Championnats d'Europe par équipes organisés en Roumanie, Robin Bodart a battu son record personnel de 9 centimètres. Après avoir enlevé successivement des barres placées à 4m75, 4m90 et 5m05 en quatre petits sauts, le Bertrigeois a franchi 5m20 lors de sa deuxième deuxième tentative, ce qui lui permet d'établir un nouveau record personnel dans cette discipline.

Robin Bodart a ensuite buté sur la barre placée à 5m30. Au final, le Baudet s'est classé 7 ème du concours sur 12 participants. L'athlète de l'ACBBS avait sauté 5m15 à Bertrix durant un meeting interne il y a quelques semaines, mais ce dernier n'avait pas été homologué.



Une première sélection réussie qui s'annonce de bon augure pour la suite de la saison estivale, à la fois pour les championnats LBFA et les championnats de Belgique de décathlon qui auront respectivement lieu le week-end du 31 juillet et 1er août à Bertrix, et à la fin du mois d'août à Herve.La Belgique est actuellement classée 10ème de ces championnats d'Europe par équipes, ce qui devrait permettre à notre pays de se maintenir en division 1.