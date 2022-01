Atteint d’un cancer du foie, Didier Jacob (57 ans) donnera le coup d’envoi d’Anderlecht - Genk le 20 février prochain. Un rêve permis grâce à une incroyable solidarité sur les réseaux sociaux.

L’histoire dépasse largement le cadre du sport et démontre, une fois de plus, que les sportifs peuvent faire preuve de solidarité. Il y a deux semaines, Didier Jacob, un habitant de Neufchâteau, apprenait une terrible nouvelle: il souffre d’un cancer du foie.

Un coup de massue pour l’homme âgé de 57 ans. "La semaine dernière, on est retourné chez le médecin. Il a expliqué à papa qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre", confie Chloé, la gorge nouée.

Si l’annonce a logiquement fait l’effet d’une bombe, la famille Jacob ne s’est pas apitoyée sur son sort. "Dans ces moments-là, on a envie de profiter un maximum", poursuit Chloé, qui a eu une idée géniale. Son papa, fervent supporter des Mauves depuis plus de cinquante ans, a toujours voulu suivre une rencontre d’Anderlecht en VIP et donner le coup d’envoi d’un match.