Que ce soit à Jamoigne, Bleid, Bertrix, Poupehan et Florenville, Grégory Dasnoy a laissé un bon souvenir. Mais le football belge, c’est terminé pour le médian. Actif à Florenville depuis un an et demi, Grégory Dasnoy a annoncé au club florentin qu’il ne continuerait pas pour la deuxième partie de saison. Un choix difficile, mais dicté par des circonstances particulières.

Les circonstances ? Elles remontent à l’été 2020, quelques jours avant que Florenville ne dispute son premier match de championnat. "J’ai senti une petite boule au niveau du thorax. Elle est apparue quelques jours avant que nous partions en vacances, se souvient Grégory Dasnoy. (...)