Au Samyn, Fiona Mertens a parfois dû fermer les yeux Luxembourg Julien Gillebert © Hinninck

La Beaurinoise a terminé 71e, dans le second peloton du Samyn féminin mardi.



Fiona Mertens était satisfaite de sa prestation, sur les pavés infâmes du Samyn. Elle s’est améliorée par rapport à l’an passé, quand elle avait terminé aux portes du Top 100, à un peu moins de dix minutes de la première. Cette fois, elle s’est classée 71e, dans un second peloton arrivé quatre minutes et vingt secondes derrière la solide Danoise Emma Norsgaard, membre de l’armada World Tour de Movistar.