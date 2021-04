Il y a quelques semaines, Marcel Javaux a lancé son site internet. Dans la foulée, il a entamé le teasing d’un autre projet. On sait désormais qu’il s’agit d’un livre, intitulé "Libre arbitre", qui sortira le 9 juin.

"Cela fait quelques années que des journalistes m’approchaient à ce sujet et j’avais toujours dit non, ne voyant pas l’intérêt d’un livre."

Le sujet est revenu sur la table lors d’une émission de la Tribune. Pad’R, qui est devenu un ami de Marcel Javaux, était invité pour présenter son livre. "A quand les mémoires de Marcel ?" m’avait-il lancé. "Je lui avais répondu que les gens n’en avaient rien à cirer. Et finalement, je lui ai dit chiche !"

L’ancien journaliste David De Myttenaere, qui est aujourd’hui instituteur, a accompagné Marcel Javaux dans sa réalisation. "Depuis mes débuts, je note tout. Je garde beaucoup de documents. Quand David a vu mes archives, il m’a dit que c’était une mine d’or."

Durant sa carrière d’arbitre, Marcel Javaux a dirigé quelque 1000 rencontres, dont près de 150 en D1 belge. "Cela m’a permis de collecter d’innombrables anecdotes. Les plus sympathiques sont souvent liées à mes voyages à l’étranger."

Sur son site internet, Marcel Javaux a dévoilé les premiers extraits d’un bouquin qui contiendra aussi pas mal de photos. L’ancien arbitre n’a jamais manié la langue de bois et ce n’est pas maintenant qu’il va commencer à le faire. "Le but n’était pas non plus de faire une bombe. Je ne vais pas cracher dans la soupe que j’ai mangée pendant des années. Cela n’aurait pas de sens, ce ne serait pas honnête. Je voulais que tout reste correct et c’était aussi la volonté de mon éditeur."

Attention, Marcel Javaux ne s’est pas privé de mettre sur papier certaines de ses vérités. "Il y en a bien sûr quelques-uns qui seront égratignés. Ils le méritent !"

Pas question d’un propos édulcoré mais pas non plus de polémiques malvenues. "Si j’avais voulu régler mes comptes, j’aurais pu faire une bible de 600 pages qui n’aurait pas intéressé les gens."

En sortant son livre début juin, Marcel Javaux espère pouvoir aller à la rencontre de ses futurs lecteurs qui sont déjà nombreux à avoir participé au crowdfunding lancé sur son site. "J’ai même des Belges installés en Espagne qui m’ont déjà commandé le livre", sourit-il.





Une nouvelle passion pour le vélo

Marcel Javaux et le foot, c’est quasiment fini. “La sortie du livre tendra à mettre un point final à quasiment tout”, confirme-t-il. “J’ai toujours dit que je ne m’accrocherais pas indéfiniment et j’ai préféré sortir moi-même. Je pense que cela a été fait au bon moment.”

L’ancien arbitre a deux nouvelles passions : le chant et le vélo. “Chaque dimanche, je chante deux messes”, dévoile le soprano qui se produit actuellement devant un maximum de quinze personnes, en plus du prêtre et du chantre. “Je fais aussi beaucoup de vélo. Je me suis fait plaisir avec une superbe bécane.” Sur son vélo électrique, le citoyen de Six-Planes avale désormais les kilomètres. Jusqu’à 70 ! “C’est souvent le mardi que nous programmons notre sortie. Toujours à deux ou trois pour ces balades.”

>>> Infos : www.marceljavaux.be